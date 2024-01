Minder herrie op circuit Zandvoort: Duinbehoud wil toename elektrische raceauto's

Het moment waarop de Stichting Duinbehoud de gemeente hierop aanspreekt is niet willekeurig gekozen. De omgevingsvergunning uit 1997 moet worden vernieuwd. In de nieuwe vergunning moet Zandvoort veel strengere normen stellen dan tot op heden in de ontwerpvergunning zijn opgenomen, vindt Duinbehoud.

Wandelaars

De natuurorganisatie zegt dat wandelaars in het Nationaal Park Zuid-Kennemerland last hebben van het lawaai van de auto's en waarschuwt voor de gevolgen voor de fauna in de duinen. De gemeente zou daar tot op heden niets aan hebben gedaan.

Elektrisch

Marc Janssen, directeur van de Stichting Duinbehoud, zou graag zien dat elektrische auto's de conventioneel aangedreven bolides vervangen. ''Er zijn maar twee of drie races per jaar met elektrische racewagens'', zegt Janssen. ''De rest van de races maakt nog steeds herrie. We zitten midden in een energietransitie. Daar moet ook de racewereld in mee.''

Slipschool

Dat de grote races nog niet elektrisch zijn, dat begrijpt Janssen wel. ''Maar ik snap niet waarom de slipschool nog niet op elektrische auto's overstapt. En wat te denken van al die doordeweekse bedrijfsuitjes op het circuit. Waarom kan dat niet elektrisch?'' Het veelgehoorde argument dat geluid bij de beleving van de autosport hoort, vindt hij onzin. ''Daar moeten we echt vanaf. Dan zetten ze maar een koptelefoon op met motorgeluid.''

Een positief punt vindt Janssen dat in het voorlopige besluit het gebruik van geluiddempers op de uitlaat tijdens reguliere racedagen verplicht wordt gesteld. Wel vraagt Duinbehoud de gemeente er op toe te zien dat louter APK-gekeurde geluiddempers worden gebruikt.

Er kan beroep worden aangetekend tegen de ontwerpvergunning tot en met 11 januari. Daarna volgt een periode van zes weken waarin belanghebbenden in beroep kunnen gaan tegen het definitieve besluit.