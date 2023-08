Het groene imago van Dutch GP: duizenden fans met fiets en trein op weg naar het circuit

Hoewel het inmiddels een bekend beeld is, blijft het een fascinerend gezicht: de duizenden fietsers die op weg zijn naar het Circuit van Zandvoort. In alle vroegte maakten ze vanmorgen hun opwachting op onder meer het treinstation van Haarlem om van daaruit de fiets te pakken. Een enkeling uitgezonderd zijn ze gekleed in oranje of in de kleuren van Red Bull, het team van Max Verstappen.