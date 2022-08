Bezwaren milieuorganisaties afgewezen: circuit mag natuurvergunning houden

De Raad van State laat weten dat de voorzieningenrechter een belangenafweging heeft gemaakt tussen aan de ene kant het natuurbelang en aan de andere kant het algemene en het economische belang. "Die belangenafweging valt uit in het voordeel van Circuit Zandvoort. De rechter heeft een groter belang gehecht aan het in elk geval voorlopig kunnen voortzetten van de activiteiten op het circuit, waaronder de Formule 1 in september."

Daarbij heeft meegewogen dat er forse investeringen zijn gedaan op het circuit zelf en op de toegangswegen van en naar Zandvoort. Daartegenover staat dat de nieuwe natuurvergunning, die geldt vanaf 2021, minder activiteiten op het circuit mogelijk maakt dan eerdere vergunningen. Zo is het aantal dagen waarop op het circuit geracet mag worden beperkt en zijn er voorschriften opgenomen over de stikstofuitstoot van het circuit.

Eerder al voor de rechter

Eind april van dit jaar stapten diverse natuurorganisaties naar de rechter, omdat zij de natuurvergunning van Circuit Zandvoort ongeldig wilden laten verklaren. Volgens de organisaties stoot het circuit door de Formule 1-race teveel stikstof uit. De rechtbank stelde de natuurorganisaties toen in het ongelijk; de provincie Noord-Holland mocht de vergunning verlenen aan Circuit Zandvoort.

De natuurorganisaties waren het niet eens met de uitspraak van de rechtbank en stapten naar de Raad van State. Ze trekken de berekening van de stikstofuitstoot in twijfel. Via een spoedprocedure probeerden ze nog een laatste keer om de tweede editie van de Dutch Grand Prix tegen te houden.

Twijfel over stikstofuitstoot

Het circuit in Zandvoort grenst aan een beschermd Natura 2000-gebied, Kennemerland-Zuid. Volgens de provincie Noord-Holland zou voldoende zijn aangetoond dat met de Formule 1-races de stikstofuitstoot niet zou toenemen. Het circuit kreeg hierdoor van de provincie een vergunning, waardoor de Grand Prix gehouden kon worden.

De uitspraak van vandaag is een voorlopige uitspraak. In 2023 zal de Raad van State een definitieve uitspraak doen. Volgens de raad is er in deze spoedprocedure geen plaats om definitief een knoop door te hakken over stikstofberekeningen.