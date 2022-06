Racecafé in Zandvoort stopt: "Het was vorig jaar super, het is mooi geweest"

Hij kon het zich niet meer voorstellen dat er nog een beter jaar zou komen dan vorig jaar, toen Max Verstappen de eerste editie van de teruggekeerde Grand Prix van Zandvoort won. Marcel Busscher runt sinds zeven jaar een lunchroom/café Rabbel in het centrum van de badplaats. En het is een mekka voor racefans geworden door alle racespullen die er uitgestald staan. Maar hij stopt er nu mee en heeft de zaak verkocht.

"We hebben vorig jaar een supermooi jaar gehad, en nu is het mooi geweest." Marcel knipt met een enorme tang de kettingen door waar olievaten en autobanden aan een stellage op zijn terras zijn vastgemaakt. De sleuteltjes zijn kwijt en sommige sloten zijn helemaal vastgeroest.

Op het Kerkplein was het altijd wel duidelijk waar je moest zijn als je wilde lunchen in een race-ambiance. Maar dat is verleden tijd. Nieuwe eigenaren beginnen met een schone lei, dus pakt Marcel de komende dagen alle racespulletjes in. Het is een waar museum.

Racespullen

"Kijk, handschoenen van Max. Nou ja, een replica natuurlijk." Hij haalde ze voorzichtig uit de vitrine. Helmen, modelauto's, complete race-outfits op mannequins en veel posters en foto's. Het gaat allemaal in dozen naar zijn eigen huis. Totdat hij wellicht een kleiner cafeetje in Zandvoort vindt om daar op kleinere schaal het weer uit te stallen.

Eén van de waardevolle items die hij niet kan meenemen, is de speciaal voor Rabbel gemaakte muurschildering van kunstenaar Mark Beerepoot. Marcel is in gedachten al bezig met een horecagelegenheid op kleinere schaal, en hoopt stiekem dat Mark dan weer iets voor hem wil maken. "Maar hij zal nu niet zo blij met me zijn dat ik stop. Gelukkig houden de nieuwe eigenaren deze schildering nog wel even in stand."