Rechter: Milieuvergunning circuit Zandvoort blijft in stand, race niet in gevaar

De provincie Noord-Holland mocht de milieuvergunning verlenen aan Circuit Park Zandvoort, dat heeft de rechtbank in Noord-Holland zojuist besloten na eigen onderzoek naar de berekeningen. Hiermee blijft de natuurvergunning in stand en komt de race voorlopig niet in gevaar.

Milieuorganisatie Mobilisation for the Environment (MOB) trok de berekeningen van de stikstofuitstoot tijdens de Grand Prix vorig jaar in twijfel en stapte naar de rechter.

Afgelopen augustus, in aanloop naar de race in Zandvoort, verloor MOB nog een kort geding. De rechter stelde toen vast dat de milieuorganisatie en het circuit te ver uit elkaar lagen en dat er een aanvullend deskundigenonderzoek nodig was. Hierdoor kon de Grand Prix toen gewoon doorgaan.

Dat aanvullende onderzoek is inmiddels uitgevoerd en vandaag heeft de rechter besloten dat de vergunning niet leidt tot meer stikstofuitstoot. Hiermee komt de milieuvergunning niet in gevaar.

Stikstof

Het circuit in Zandvoort grenst aan een beschermd Natura 2000-gebied, Kennemerland-Zuid. Volgens de provincie Noord-Holland zou voldoende zijn aangetoond dat met de Formule 1-races de stikstofuitstoot niet zou toenemen. Het circuit kreeg hierdoor van de provincie een vergunning voor aanpassingen, waardoor de Grand Prix gehouden kon worden.

Verschillende partijen trokken de berekening van de stikstofuitstoot in twijfel en stapten daarom naar de rechter. De zaak loopt al meer dan twee jaar.

De Formule 1 Grand Prix wordt op vier september gereden.