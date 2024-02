Zes jaar cel voor oud-Ajacied Quincy Promes om cocaïnesmokkel

De rechtbank veroordeelt Quincy Promes tot 6 jaar cel voor zijn rol bij de invoer van twee partijen cocaïne. Medeverdachte Marylio V. krijgt dezelfde straf. De twee neven zouden begin 2020 via de haven van Antwerpen twee partijen drugs hebben ingevoerd . De eerste partij, verstopt in een container met zakken zout, is nooit gevonden. Een tweede partij werd onderschept. Er was 9 jaar cel tegen hem geëist.

"Cocaïne vormt een bedreiging voor de volksgezondheid en de grootschalige handel in cocaïne kan in verband worden gebracht met zeer ernstige geweldsdelicten. Door de invoer van deze partijen cocaïne hebben Promes en Marylio V. bijdrage geleverd aan deze aantasting", aldus de rechtbank. "Promes heeft in deze zaken ontkent en heeft zelf geen verklaring afgelegd. Hij heeft geen verantwoordelijkheid genomen voor wat hij heeft gedaan en inzicht gegeven in zijn beweegredenen. Dat hij geen verklaring heeft afgelegd omdat hij wilde voorkomen gedetineerd te raken verontschuldigt hem niet."

'Fantasma'

Het Openbaar Ministerie eiste twee weken geleden negen jaar cel tegen Promes. Tijdens de zitting vertelde de officier van justitie dat Promes aan een account op berichtendienst Sky met de naam ‘Fantasma’ kon worden gekoppeld. Dat zou zijn gebleken uit digitale gegevens die een observatieteam van de politie verzamelde. Ook zou er in berichten van anderen hebben gestaan dat Promes ‘Fantasma’ was. Verder zou de voormalig Ajacied hebben gezegd dat hij naast een normale telefoon nog een andere versleutelde telefoon had voor ‘zaken’. Daar zou hij meer mee verdienen dan met voetbal, zou hij gezegd hebben. Volgens de rechtbank is bewezen dat dit account van Promes was.

‘Soldaat, heel veel strepen erbij'

De officier van justitie las tijdens de zitting een groot aantal berichten die Promes en zijn neef zouden hebben gestuurd. Zo zou Promes aan de uithalers, die in een loods in België aan het werk waren geweest met het halen van cocaïne uit een lading met zakken zout, uiteindelijk tevreden ‘soldaat, heel veel strepen erbij’ hebben gestuurd. Ook de neef reageerde volgens het OM enthousiast. Wel zou de winst door de ingreep van de Belgische douane ‘gehalveerd’ zijn. In de woning van de neef werd volgens het OM 17.000 euro aan contant geld gevonden.

De voetballer, die sinds 2021 bij Spartak Moskou speelt en al anderhalf jaar celstraf kreeg voor het neersteken van zijn neef, was er vandaag opnieuw niet bij. Volgens zijn advocaat komt dat door zijn werk als voetballer. Als hij naar Nederland zou komen, komt hij vast te zitten.

De advocaat van Promes liet na afloop weten in hoger beroep te gaan tegen de uitspraak.