Quincy Promes veroordeeld tot 1,5 jaar cel voor neersteken neef

De rechtbank veroordeelt oud-Ajacied Quincy Promes tot een gevangenisstraf van 1,5 jaar cel voor het neersteken van zijn neef. Ook moet hij zijn neef een schadevergoeding van 7000 euro betalen. Het incident gebeurde nadat een ruzie ontstond tijdens een familiefeest in Abcoude. Het Openbaar Ministerie eiste begin maart nog twee jaar cel voor zware mishandeling. Robert Malewicz, de advocaat van Promes, laat weten dat zijn cliënt in beroep gaat tegen de uitspraak.

De rechtbank veroordeelt Promes op basis van de aangifte van het slachtoffer en gesprekken die zijn opgenomen in een ander onderzoek naar de voetballer. Hoewel Promes altijd heeft ontkend dat hij degene was die stak, heeft hij via de telefoon en via Whatsapp tegen zijn vader, moeder en tante gezegd dat hij zijn neef had gestoken.

Promes, die in Rusland woont en ervoor koos om de uitspraak vandaag niet bij te wonen, zou in de zomer van 2020 tijdens een familiefeest een neef in zijn been hebben gestoken. Hij werd in december van dat jaar opgepakt, maar een paar dagen later vrijgelaten.

Zware mishandeling

Een pees in de knie van het slachtoffer werd bij de steekpartij volledig doorgesneden. Niet alleen heeft hij een groot litteken van de daaropvolgende operatie, ook kan hij zijn been nog altijd niet gebruiken als voor die tijd.

"Had Promes de opzet om letsel te veroorzaken? Ja", zei de officier van justitie tijdens de inhoudelijke behandeling. "Door zo hard te steken en bewegingen te maken en in woeste toestand wilde Promes het slachtoffer ernstig letsel toebrengen. Er kan van geluk gesproken worden dat het bij één keer steken is gebleven."

"Promes was trots op wat hij had gedaan"

Hoewel in soortgelijke zaken een jaar celstraf wordt opgelegd, legt de rechtbank Promes zes maanden meer op. Dit omdat hij niet bij de zittingen kwam opdagen en omdat hij als profvoetballer en bekende Nederlander een voorbeeldfunctie heeft. Ook rekent de rechtbank het hem zwaar aan dat hij in tapgesprekken trots was op wat hij had gedaan en dat hij bij de politie verklaarde dat iemand anders de steekpartij op zijn geweten had.

Promes is naast deze veroordeling ook nog verdachte in een andere strafzaak. De oud-Ajacied wordt verdacht van de invoer van ruim 1300 kilo cocaïne en zou daarbij een aansturende rol hebben gehad. Promes zou via pgp-berichten intensief contact hebben gehad met de uithalers en dirigeerde ze naar een loods waar de lading uit een container kon worden gehaald.