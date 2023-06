OM: 'Promes had aansturende rol bij invoer ruim 1300 kilo cocaïne via Antwerpen'

Volgens het Openbaar Ministerie investeerde Promes zo'n 75.000 euro in twee ladingen drugs van in totaal zo'n 1300 kilo. De partijen drugs werden begin 2020 de haven van Antwerpen binnengevoerd. De eerste partij, verstopt in een container met zakken zout is nooit gevonden. Een tweede partij werd onderschept.

"Quincy Promes zou volop in de drugshandel zitten", zei de officier van justitie vanmiddag. Sinds 2018 zouden er al signalen bij het Team Criminele Inlichtingen (TCI) binnen zijn gekomen over dat Promes zich in de wereld van de internationale drugshandel zou bewegen. Promes voetbalde destijds nog in Spanje, maar een jaar later besluit hij bij Ajax te tekenen.

Met een versleutelde telefoon zou Promes hebben gesproken over invoer van de drugs. "Mijn jongens zijn onderweg naar Antwerpen", zou hij hebben verstuurd aan medeverdachte Marylio V. Eind januari kwam het transport binnen. De uithalers zouden via een groepschat foto's hebben verstuurd van een loods en de inhoud van de container. De blokken cocaïne zouden zijn gekenmerkt met het logo van een tijger.

Enkele dagen later - 30 januari - wordt een tweede lading onderschept. Promes zou daarop hebben gereageerd met 'Shit, hele winst door de helft'. Marylio V. zou daarop zeggen 'dat het het risico van het vak is'.

Eind vorige week werd bekend dat het Openbaar Ministerie had besloten Promes voor de rechter te brengen. Aanleiding was de verdenking van betrokkenheid in handel van cocaïne. Twee partijen coke werden in januari 2020 onderschept in de haven van Antwerpen, de oud-Ajacied zou volgens het OM in de partijen hebben geïnvesteerd en daarbij contact hebben gehad met de Surinaamse drugsbaron Piet Wortel.

De eerste signalen

Naast de pgp-berichten die in handen zijn van het OM, werd Promes ook afgeluisterd. Hierdoor kwam ook een ander incident aan het licht, in de zomer van 2020 zou Promes zijn neef in zijn been hebben gestoken tijdens een familiefeest in Abcoude. Promes zou over de telefoon hebben uitgelaten over het steekincident: "Uit de gesprekken blijkt overduidelijk dat Promes heeft gestoken", zei de officier van justitie tijdens de inhoudelijke behandeling van die zaak.

Uitspraak over twee weken

Begin maart eiste het Openbaar Ministerie nog twee jaar cel voor het steekincident. Maar, Robert Malewicz, de advocaat van Promes, vroeg om een heropening van het onderzoek. Volgens hem was niet te toetsen of de telefoontaps gebruikt zouden mogen worden in de strafzaak. De rechtbank ging mee in het verzoek van Malewicz, waarop het OM de stukken over de taps toe moest voegen aan het strafdossier. De advocaat en de officier van justitie discussieerden vandaag over de rechtmatigheid, maar de rechtbank liet zich er nog niet over uit. Zij doet 19 juni uitspraak in de zaak.