OM eist 9 jaar cel tegen oud-Ajacied Quincy Promes voor drugssmokkel

Als het aan het Openbaar Ministerie ligt, krijgt oud-Ajacied Quincy Promes negen jaar celstraf voor zijn rol bij de invoer van twee grote partijen cocaïne. Dat zei de officier van justitie vandaag tijdens de zitting in de rechtbank aan de Parnassusweg in Amsterdam-Zuid. Tegen de neef van Promes eiste het OM acht jaar cel.

Tijdens de zitting vertelde de officier van justitie dat Promes aan een account op berichtendienst Sky met de naam ‘Fantasma’ kon worden gekoppeld. Dat zou zijn gebleken uit digitale gegevens die een observatieteam van de politie verzamelde. Ook zou er in berichten van anderen hebben gestaan dat Promes ‘Fantasma’ was. Verder zou de voormalige Ajax-speler in zijn auto hebben gezegd dat hij naast een normale telefoon nog een andere versleutelde telefoon had voor ‘zaken’. Daar zou hij meer mee verdienen dan met voetbal, zou hij gezegd hebben.

Afwezig

De voetballer, die sinds 2021 bij Spartak Moskou speelt en eerder anderhalf jaar celstraf kreeg voor het neersteken van zijn neef, was er zelf niet bij. Hij was ook niet bij zittingen over de steekpartij. Zijn advocaat zei tegen een van de rechters dat dat door zijn werk als voetballer komt.

Promes zou de drugs samen met een andere neef hebben gesmokkeld. In totaal zou het zijn gegaan om 1.300 kilo cocaïne. Die hoeveelheid drugs zou in twee containers naar België komen, maar een van die containers werd onderschept door de douane. De neef die ook van de drugssmokkel verdacht wordt was wel aanwezig. Hij zei dat hij alleen twee uithalers met de opdrachtgever in contact had gebracht. “Ik was van mening, ik breng ze in contact, ik sta erbuiten.” Hij heeft er naar eigen zeggen niks mee verdiend. Over de eventuele rol van Promes zei hij niks.

Berichten

De officier van justitie las tijdens de zitting een groot aantal berichten die Promes en zijn neef zouden hebben gestuurd. Zo zou Promes aan de uithalers, die in een loods in België aan het werk waren geweest met het halen van cocaïne uit een lading met zakken zout, uiteindelijk tevreden ‘soldaat, heel veel strepen erbij’ hebben gestuurd. Ook de neef reageerde volgens het OM enthousiast. Wel zou de winst door de ingreep van de Belgische douane ‘gehalveerd’ zijn. In de woning van de neef werd volgens het OM 17.000 euro aan contant geld gevonden.

De drugszaak staat, op dat appberichten waarin de Promes de steekpartij bekende door het onderzoek naar de drugssmokkel opdoken, los van de steekpartij. De voetballer ging meteen tegen dat vonnis in beroep, de straf is nog niet onherroepelijk.