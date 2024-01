Veroordeelde Promes in Dubai, OM is 'op de hoogte'

Quincy Promes is momenteel in Dubai om daar zijn 32ste verjaardag te vieren. Promes werd in juni veroordeeld tot 18 maanden celstraf wegens het steken van zijn neef, maar omdat hij in Rusland voetbalt kan hij niet worden aangehouden. Nederland heeft wel een uitleveringsverdrag met Dubai. Het OM laat NH Nieuws weten op de hoogte te zijn van Promes' aanwezigheid.

Voetballer Quincy Promes werd in juni veroordeeld tot anderhalf jaar gevangenisstraf voor het steken van zijn neef op een familiefeest. Volgens de rechtbank in Amsterdam had hij zich schuldig gemaakt aan zware mishandeling. Zowel de voetballer als justitie gingen daartegen in hoger beroep. Promes stak in de zomer van 2020 zijn neef in zijn been na een ruzie op een verjaardagsfeest. Aanleiding was een oud conflict over een gestolen ketting. De voormalig Ajax-speler, die ook tientallen keren uitkwam voor het Nederlands elftal, was niet bij die uitspraak aanwezig.

In de achtste finale van het EK tegen Tsjechië viel Promes in - Foto: Pro Shots / Stanley Gontha

Promes staat inmiddels internationaal gesignaleerd. Het OM zegt op de hoogte te zijn van het feit dat de aanvaller zich momenteel in Dubai bevindt. "Verder zeggen we hier momenteel niets over", aldus een woordvoerder. Gouden ketting Op beelden die via sociale media zijn verspreid, en ook gedeeld worden via zijn eigen account, is te zien hoe Promes onder meer een gouden ketting van het Londense A Jewellers krijgt omgehangen. "Eindelijk", reageert de voetballer. Aan de ketting hangt een hanger met het woord 'Mask' en achterop staat de tekst 'Touch this you die' (Wie hier aankomt, sterft, red.) gegraveerd. Quincy Promes speelt al jaren voor Spartak Moskou in Rusland, een land waar Nederland geen uitleveringsverdrag mee heeft. In Dubai zou hij wel opgepakt kunnen worden. Of het OM de autoriteiten aldaar inmiddels ingeschakeld heeft, wil het Openbaar Ministerie niet zeggen. Cocaïnesmokkel De zaak van de steekpartij kwam aan het licht omdat de voormalige Ajacied al tijden werd afgeluisterd aangezien hij ook verdachte is van grootscheepse cocaïnesmokkel. In die gesprekken gaf hij details over de familievete die hem dus een gevangenisstraf van 1,5 jaar opleverde. In september kwam de voetballer in Rusland nog in opspraak omdat hij ervan verdacht zou worden steekpenningen te hebben betaald om vrienden die vast zaten op verdenking van drugshandel vrij te krijgen. Cleerdin & Hamer, het advocatenkantoor dat Promes vertegenwoordigt, is gevraagd om te bevestigen dat hun cliënt momenteel in Dubai verblijft, maar zij hebben nog niet gereageerd.

Om deze inhoud te kunnen zien, moet je cookies accepteren. Beheer cookies