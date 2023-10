Medeverdachte Promes wil tijdens rechtszaak over drugsinvoer 'deels gaan bekennen'

Quincy Promes had volgens het OM een aansturende rol bij de invoer van de partijen cocaïne, bleek deze zomer tijdens een eerste inleidende zitting . Promes zou via pgp-berichten intensief contact hebben gehad met de uithalers en dirigeerde hen naar een loods waar de lading uit een container kon worden gehaald.

Marylio V. laat vandaag weten dat hij tijdens de inhoudelijke behandeling alleen over zijn eigen rol zal gaan verklaren. Volgens zijn advocaat was de rol van de verdachte maar klein. "Hij was niet op de hoogte van het aantal transporten, had geen bemoeienis met de vracht vanuit Bolivia, had geen rol in de financiën en was pas op het laatste moment op de hoogte van de locatie van de loods waar de lading uit een container kon worden gehaald", aldus de advocaat.

Enkele dagen later wordt een tweede lading onderschept. Promes zou daarop hebben gereageerd met 'shit, hele winst door de helft'. Marylio V. zou daarop zeggen 'dat het het risico van het vak is'. Volgens het Openbaar Ministerie investeerde Promes zo'n 75.000 euro in twee ladingen drugs van in totaal zo'n 1300 kilo. De partijen drugs werden begin 2020 de haven van Antwerpen binnengevoerd. De eerste partij, verstopt in een container met zakken zout, is nooit gevonden. Een tweede partij werd onderschept.

Sinds 2018 zouden er al signalen bij het Team Criminele Inlichtingen (TCI) binnen zijn gekomen over dat Promes zich in de wereld van de internationale drugshandel zou bewegen. Promes voetbalde destijds nog in Spanje, maar een jaar later besloot hij bij Ajax te tekenen.

De inhoudelijke behandeling van de rechtszaak over de invoer van de partijen cocaïne staat op 24 januari gepland.

Andere veroordeling

De Amsterdamse rechtbank veroordeelde Promes deze zomer al tot 1,5 jaar cel voor het neersteken van zijn neef. Ook zou hij zijn neef een schadevergoeding van 7000 euro moeten betalen. Het incident gebeurde nadat een ruzie ontstond tijdens een familiefeest in Abcoude. Het Openbaar Ministerie eiste begin maart nog twee jaar cel voor zware mishandeling. Robert Malewicz, de advocaat van Promes, liet direct weten dat zijn cliënt in beroep zou gaan tegen de uitspraak.