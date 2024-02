Hof: Promes moet schadevergoeding betalen voor neersteken neef

Eerder oordeelde de rechtbank al dat Promes een schadevergoeding moet betalen. Daartegen ging de voetballer in beroep, maar ook het gerechtshof oordeelt nu dat Promes aansprakelijk is. Volgens de advocaat van Promes is er onvoldoende bewijs om vast te stellen dat hij degene was die zijn neef in zijn been stak, maar het hof gaat daar niet in mee.

Naast deze civiele zaak loopt er ook een strafrechtelijke zaak rondom de steekpartij. Daarin heeft de rechter hem tot 17 maanden cel veroordeeld. De oud-speler van Ajax ging ook hiertegen in beroep.

Smokkelzaak

In weer een andere strafzaak wordt Promes verdacht van cocaïnesmokkel. Het Openbaar Ministerie eist hiervoor negen jaar cel. De rechter doet op 14 februari uitspraak.

Promes zit op dit moment niet vast en was bij geen van de rechtszaken aanwezig. Hij voetbalt en woont in Rusland, dat geen uitleveringsverdrag met Nederland heeft.