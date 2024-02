Ruim 300 mensen bij stille tocht voor Paul (42): "Grote verslagenheid in Velsen-Noord"

Zeker 300 inwoners in Velsen-Noord liepen gisteravond mee in een stille tocht voor de omgekomen Paul (42). Hij overleed ruim een week geleden, nadat hij was neergestoken voor zijn appartement aan de Gildenlaan. Zijn buurvrouw Seréna organiseerde de tocht: "Ik merkte een hele grote verslagenheid in de buurt."