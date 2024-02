IJspaleis uit Driehuis maakt comeback in Krommenie: neef geeft draai aan vertrouwd recept

Decennialang was het IJspaleis in Driehuis een begrip in de IJmond. Hun succesformule, die onder andere bestaat uit zelfgemaakt ijs, maakt binnenkort een comeback in De IJsstudio in Krommenie. Neefje Tomas bouwt in volle overgave verder aan het erfgoed waar zijn oom en tante jarenlang aan hebben gewerkt.

Voorbijgangers kijken nieuwsgierig omhoog als ze Tomas Duyn en zijn zwager op een steiger in de weer zien. "Ik kom zo hoor, maak dit nog even af", roept hij. Gehaast zet hij vervolgens een bak koffie, begint over een plint en haalt nog even een doek over de vitrine.

In 2021 nemen ze de beslissing om te stoppen met de razend populaire ijssalon. Tomas legt uit: "Mijn oom werkte zeven dagen in de winkel, en mijn tante voornamelijk bij de IJscompagnie, hun ijskeuken in Heemskerk. Ze liepen elkaar voortdurend mis, dus besloten ze zich te richten op de IJscompagnie, waarmee ze aan anderen leveren, en te stoppen met de winkel. Zo konden ze meer tijd samen doorbrengen."

Spannend vindt Tomas het ondernemersavontuur zeker, maar het ijsambacht is niet geheel onbekend voor de 27-jarige Heemskerker. Zo'n acht jaar lang staat hij bekend als Don Gelato, de ijscasanova, in het IJspaleis in Driehuis - de zaak van zijn oom Rob Kok en tante Daniëlle Veerman.

De wereld van Tomas en zijn familie stort in. "Mijn oom wist toen niet of hij wel verder wilde met de IJscompagnie. Het was iets wat hij met mijn tante had opgebouwd. Daarom bood ik hem aan te helpen en de komende jaren bij hem in de leer te gaan, met uiteindelijk de intentie om het over te nemen."

Bloed kruipt waar het niet gaan kan, want diep van binnen wist Tomas altijd al dat zijn hart bij het ijs lag. "Ik heb altijd tegen mijn tante gezegd dat het mijn droom is om een ijssalon te beginnen. Ik heb er weleens naar gekeken; mijn tante had de naam 'De IJsstudio' al bedacht. Maar de tijd was toen nog niet rijp, dus ben ik verschillende andere dingen gaan proberen."

"Ik ben toen met mijn vriendin Suus gaan kijken en heb de keuze aan haar overgelaten. Zij heeft uiteindelijk besloten: 'we gaan het doen!' Ze heeft een goede studie afgerond, maar nu gaan we toch mijn droom achterna en daar ben ik wel heel blij mee", zegt hij met een stiekeme glimlach.

Als hij de kans krijgt om zijn oom te helpen en zijn herintrede in het ijs te maken, twijfelt hij geen moment. Na een jaar weer in de business te zitten, komt de IJssalon in Krommenie vrij, waar ze met de IJscompagnie al aan leverden.

Het kersverse ijsduo is vastberaden om naam te maken in Krommenie en omstreken, waarbij ze dezelfde receptuur gebruiken als Rob en Daan. "We staan er zelf, ik zeven dagen in de week en Suus zoveel mogelijk, want zij behoudt nog even haar baan. We bieden hetzelfde zelfgemaakte ijs en delen een grote passie voor het vak."

Voor Tomas is het extra bijzonder dat juist Krommenie de plek is van zijn eerste zaak. "Mijn tante zei altijd al dat Krommenie een prachtige locatie voor mij zou zijn, dus het is mooi dat alles nu samenkomt." Met trots wijst Tomas naar de foto op de muur. "Daar hangt mijn tante!"

Tekst loopt door onder afbeelding