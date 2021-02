IJspaleis na ruim een kwart eeuw dicht: "Zwaar besluit, maar het is mooi geweest"

Eén straaltje zonneschijn en er vormde zich een rij voor de deur van de winkel. Het IJspaleis was razendpopulair bij mensen uit de omgeving. Op hun website zeggen de eigenaren dat stoppen een zwaar besluit was. "Een heel lastige beslissing. Stoppen met datgene wat zo bepalend is voor je doen en laten. Ondernemen met zoveel passie, zoveel plezier en zoveel succes."

Aanloop

Na een aanloopperiode begint het IJspaleis drie jaar na de opening in maart 1996 goed te lopen. Rob Kok en Daniëlle gaan daarna ook voor andere bedrijven ijs maken en beginnen daarvoor op bedrijventerrein De Trompet in Heemskerk een nieuw bedrijf: de IJscompagnie. Daar gaan ze zich na de sluiting van de ijssalon in Heemskerk de komende jaren volledig op richten.

Het IJspaleis bouwde in 2016 ook naam op buiten de eigen regio. Dat was het gevolg van het succes van het zogeheten 'euh-ijsje' voor klanten die moeite hadden een smaak te kiezen. "Mooie tijden", blikt Rob terug. "Zo'n jaar dat werkelijk alles klopt."

Rotonde

In 2017 gaat de rotonde voor hun deur voor de derde keer op de schop. De slechte bereikbaarheid, gecombineerd met een fikse huurverhoging, zetten Rob en Daniëlle aan het denken: moeten we hier wel mee doorgaan? De focus komt meer op de IJscompagnie te liggen, na de sluiting van het IJspaleis eind oktober dus voor de volle honderd procent.

Ze besluiten op hun site: "26 jaar is een mooie tijd, een geweldig avontuur, mooier dan we ooit konden verzinnen, succesvoller dan we ooit durfden dromen, maar het is mooi geweest op deze plek."