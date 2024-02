Slachtoffers van neergehaalde Amerikaanse bommenwerper boven Uitgeest herdacht

De Missie

Het toestel, een Boeing B17 die door de bemanning ‘Hells Belles’ was gedoopt, nam op 10 februari 1944 deel aan een missie met meer dan 1000 toestellen. Ze stegen op in het Britse Norfolk om industriële doelen te bombarderen in Duitsland. Op de terugweg werd de ‘Hells Belles’ boven Nederland door Duitse jagers onder vuur genomen. De rechtervleugel brak af en de B17 stortte neer in een weiland langs de Communicatieweg, aan de Uitgeester kant van de gemeentegrens Uitgeest-Heemskerk. Vier van de tien bemanningsleden vonden daarbij de dood, de zes anderen werden overgebracht naar Fort Veldhuis.

Op 2 februari 2001 werd het gedenkteken aan de Communicatieweg onthuld op initiatief van de Aircraft Recovery Group ’40-’45, die in Fort Veldhuis een oorlogsmuseum beheert.