Werk van wereldberoemde kunstschilder ontdekt in een stoffige kast in Heemskerk

De creaties van kunstschilder Maerten van Heemskerck schitteren in vooraanstaande musea in New York, Zweden en Londen. Maar, verrassend genoeg, lag er ook eentje te verstoffen in een kast bij de Historische Kring Heemskerk. Waar er eerst nog wat vraagtekens waren rond de echtheid van de prent, is die twijfel nu volledig weggevaagd. "Het is een origineel!"

Maerten van Heemskerck is een beroemde Renaissance kunstschilder uit de 16e eeuw, met wortels in Heemskerk. Hij staat bekend om zijn gedetailleerde schilderijen, geïnspireerd door klassieke thema's. In tegenstelling tot het beeld van een armoedzaaier, ontving Van Heemskerck belangrijke opdrachten en had hij aanzienlijke invloed op de kunst van zijn tijd.

Prent Maerten van Heemskerck - Foto: Historische Kring Heemskerk

Dat de Historische Kring Heemskerk pronkt met een originele prent van een ets van deze grootheid uit de 16e eeuw, is absoluut iets waar de lokale geschiedenisfanaten een vreugdedansje voor doen. Hoewel ze dit kunstwerk eigenlijk al veel langer in hun bezit hebben, onthult lid Henk Tijbosch.

Geschenk "In 1998, een bijzonder jaar rondom Maarten van Heemskerck, heeft de gemeente het ooit voor een paar honderd gulden aangekocht bij een kunsthistoricus. Jarenlang sierde het de raadszaal, maar met de verhuizing van het gemeentehuis is het aan de Historische Kring geschonken. Het heeft een tijdlang in een vitrine gestaan en belandde later in een kast." Het eigenaarschap van dit unieke stuk was in de loop der jaren een beetje in de vergetelheid geraakt. "Nu er binnenkort weer tentoonstellingen zijn met zijn kunst, is de interesse weer aangewakkerd en hebben we besloten de echtheid eens te laten beoordelen. Daar hadden we namelijk twijfels over."

Onder de loep Om de echtheid letterlijk onder de loep te nemen, ging Tijbosch naar het Noord-Hollands Archief, het informatiecentrum voor de geschiedenis van Noord-Holland. "Alexander de Bruin, de conservator van de beeldcollecties daar, heeft het werk grondig bestudeerd." "Er is naar veel aspecten gekeken", vertelt Tijbosch. "Een belangrijk punt is bijvoorbeeld de druktechniek; omdat het een ets is, zou je een soort in persing moeten zien. Het vereist veel vakmanschap om dat te herkennen."

"We hebben nu zekerheid dat het echt is, er zijn geen twijfels meer mogelijk" Henk Tijbosch

Uit de studie blijkt dat de prent deel uitmaakt van een serie van vier en dat het om een eerste druk gaat. "Je ziet de naam van de graveur er niet bij staan, wat daar typerend voor is." Hoewel de prent volgens Tijbosch op zichzelf niet bijzonder opvallend is - een bijbels verhaal - maakt het verhaal en de geschiedenis erachter het tot een waardevolle vondst. "We hebben nu zekerheid dat het echt is, er zijn geen twijfels meer mogelijk."

"Ik weet wel dat er onlangs een werk van hem is geveild voor ongeveer een ton" Henk Tijbosch

Waarde Wat de waarde van het kunstwerk is? Daar durft Tijbosch geen antwoord op te geven. "Ik weet wel dat er onlangs een werk van hem is geveild voor ongeveer een ton. Maar ik geloof niet dat deze prent dat ook waard is. Het zou wel interessant zijn om het eens te laten taxeren, dus binnenkort wellicht toch een bezoekje aan tussen Kunst en Kitsch."