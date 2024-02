Stille tocht voor man die werd neergestoken voor zijn appartement in Velsen-Noord

Voor de 42-jarige man die vorige week werd doodgestoken voor zijn appartement aan de Gildenlaan is zondag een stille tocht. Buurvrouw Seréna van Beusekom nam het initiatief voor de tocht en volgens haar heeft de gebeurtenis voor veel verdriet in het dorp gezorgd: "Er gaat op dit moment een schokgolf door Velsen-Noord".

Afgelopen donderdag ging het goed mis aan de Gildenlaan. De 42-jarige Velsen-Noorder werd voor zijn flatgebouw neergestoken. Hij overleed niet veel later in het ziekenhuis aan zijn verwondingen. De verdachte is de onderbuurman. Hij zou vaker ruziën met de buren en mentale problemen hebben.

"De hele buurt is boos op hem", laat buurvrouw Seréna weten. "Maar deze zaak kent alleen maar verliezers, dat mag duidelijk zijn. Dit had niet hoeven gebeuren als hij eerder beter was geholpen."

Veel bloemen

Er liggen inmiddels ook heel wat bossen bloemen op de stoep, naast foto's, kaartjes en kaarsen. "Ik ben er heel verdrietig van", bekent een vrouw die vandaag ook een bloemetje brengt. Ze zegt het slachtoffer niet eens zo goed te kennen. "Maar we groetten elkaar wel, en ik spreek z'n vrouw af en toe. Velsen-Noord is een dorp van ons kent ons."

De stille tocht begint zondag om 19.00 uur en gaat vanaf het Tango-tankstation richting de Grote Hout- of Koningsweg gaan en via de Tiendestraat naar de Gildenlaan. Seréna: "Ik ga vandaag de vergunning aanvragen, maar politie en gemeente weten er al van: alle seinen lijken op groen te staan."

Dit is (ongeveer) de route van de stille tocht: