Zeldzaam uitstapje naar Amsterdam voor kwetsbare schilderijen van Frans Hals

Met uiterste voorzichtigheid zijn vandaag twee kunstwerken van de zeventiende-eeuwse schilder Frans Hals gereed gemaakt voor vertrek naar het Rijksmuseum in Amsterdam. Het gaat onder andere om Hals eerste schuttersstuk Feestmaal van de officieren van de Sint Jorisschutterij uit 1616.

Het schuttersstuk heeft het Frans Hals Museum zelden verlaten. "De enige keer was in de Tweede Wereldoorlog", vertelt Marieke Ottevanger, woordvoerder van het Haarlemse museum. "Toen is het voor de veiligheid naar een bunker in de duinen bij Zandvoort verplaatst." (Tekst loopt verder onder de afbeelding)

Het schuttersstuk van Hals wordt gereed gemaakt voor vertrek naar Amsterdam - Foto: Stefan Rustenburg

Daarna is het schuttersstuk nooit meer buiten Haarlem geweest. "Maar voor deze unieke tentoonstelling in het Rijksmuseum heeft het college van burgemeester en wethouders een uitzondering gemaakt", vertelt Ottevanger. Vanaf 16 februari is er een grote overzichtstentoonstelling van Hals te zien in Amsterdam. Opperste concentratie "Er is vandaag onder hoogspanning en met opperste concentratie gewerkt in het museum. Afgelopen maanden is het schilderij al in ons restauratieatelier geprepareerd voor de verhuizing. De lijst is bijvoorbeeld verstevigd, zodat het goed om kan gaan met de trillingen onderweg. En er is ook een nieuwe vernislaag aangebracht", legt Ottevanger uit. Een paar maanden geleden mochten we al even achter de schermen kijken van het Frans Hals Museum. Restaurator Liesbeth Abraham bereidde het schuttersstuk uit 1616 toen al voor op de verhuizing.

Het Frans Hals Museum in Haarlem bereidt 'de grote verhuizing' voor - NH Nieuws

Het schuttersstuk hing niet meer aan een muur, maar was op een stellage geplaatst in het museum. Daar is het vanmorgen heel voorzichtig vanaf gehaald door een groep specialisten. "Het schuttersstuk gaat daarna in een kist, waar het weer in moet acclimatiseren. Daarna gaat het op transport naar Amsterdam. Na het uitpakken wordt het werk opnieuw beoordeeld en zal het nog een tijdje moeten wennen aan de omstandigheden in het Rijksmuseum." (Tekst loopt verder onder de afbeelding)

Feestmaal van de officieren van de Sint Jorisschutterij, 1616 - Foto: Frans Hals Museum

Op het schuttersstuk uit 1616 staan officieren die tussen 1612 en 1615 hun werk deden. Helemaal links aan het hoofd van de tafel zitten de kolonel en de provoost, de hoogsten in rang. In het midden de drie kapiteins en aan het eind de drie luitenants. Om hen heen staan drie jonge officieren (vaandrigs) en een doelenknecht. Vaandrigs mochten, mits ongetrouwd, langer dan drie jaar hun werk doen. Op de voorgrond is kapitein Nicolaes van der Meer afgebeeld.

De regentessen gaan ook mee Naast Feestmaal van de officieren van de Sint Jorisschutterij gaat Hals kunstwerk De Regentessen van het Oudemannenhuis uit 1664 eveneens morgen op transport naar de hoofdstad. Een werk wat als 'zeer kwetsbaar' bekend staat. En ook dat schilderij is vandaag in Haarlem met uiterste nauwkeurigheid reisklaar gemaakt. (Tekst loopt verder onder de afbeelding)

Regentessen van het Oudemannenhuis, circa 1664 - Foto: Frans Hals Museum

Tijdens de expositie in het Rijksmuseum (16 februari tot en met 9 juni) zijn zo'n vijftig werken te bewonderen van de zeventiende-eeuwse schilder, verzameld uit nationale en internationale collecties. "Vier daarvan komen uit ons museum. Twee hadden we eerder uitgeleend aan de National Gallery in Londen, die gaan nu door naar Amsterdam", vertelt Ottevanger. "Daar komen deze twee werken dus nog bij. De reis naar en vanuit Londen is overigens heel goed verlopen."