Historische operatie: grote iep in binnentuin Frans Hals Museum getakeld

De binnentuin van het Frans Hals Museum in het centrum van Haarlem is maandagochtend een 'veiligheidszone'. Alleen te betreden met een veiligheidshesje aan en een bouwhelm op. Een grote boom wordt door een enorme hijskraan vanaf de Gasthuisvest over het gebouw heen de tuin in getakeld.

"Het is een supermooie dag", zegt zakelijk directeur Bart Stork. "Het was best spannend om zo'n grote boom in de historische binnenstad op zijn plek te krijgen." Het gaat om een iep van ruim tien meter hoog. Stork: "De boom is zestien jaar oud en heeft al die tijd bij een kweker gestaan. Die zorgt ervoor dat de kluit relatief klein blijft, waardoor de boom goed te verplanten is."

Historische plek

Ondertussen klinkt er een bescheiden applaus in de binnentuin: de boom is voorzien van grondankers en boomankers en staat inmiddels helemaal vrij. Missie geslaagd, dus. Het mooie weer komt goed uit, want bij te hard wind kan er niet worden getakeld. "We hebben geluk. Dit stond al een tijd gepland", vertelt Stork. "Je moet allerlei voorzorgsmaatregelen treffen en we doen het op maandag, omdat het museum dan gesloten is. Je moet bomen ook in een bepaalde periode van het jaar planten."

De kosten van de hele operatie worden betaald uit een gift van de Vriendenloterij. In het verleden stond er ook al een boom op ongeveer dezelfde plek. Die historie is dus weer teruggebracht. Bezoekers van het museum kunnen straks lekker in de schaduw van de boom zitten. "Volgend voorjaar planten we ook nog een hoop bloeiende planten in de binnentuin. Daar komen dan weer insecten op af", besluit de zakelijk directeur.