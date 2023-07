In Frans Hals Museum eerste grote Keti Koti viering: "Later hopelijk in heel de stad"

Het was groot feest in de tuin van het Frans Hals Museum in Haarlem vanmiddag. Samen met Stichting Keti Koti Haarlem werd daar de viering van afschaffing van de slavernij gevierd.

Toch hadden ze een manier gevonden om boodschappen aan elkaar door te geven: "Ze gebruiken het vouwen van hun hoofddoek om mee te communiceren. Zo kon een bepaalde knoop betekenen dat je zwanger was of dat er iemand was overleden", legt Yoshina uit. "Daarnaast zijn er ook nog verhalen en rondleidingen in het museum."

Frans Hals en slavernij

Dat de Keti Koti viering in het Frans Hals museum was, is niet zonder reden. Op verschillende schilderijen van onder andere Frans Hals staan rijke bestuurders die direct betrokken zijn geweest bij de slavenhandel.