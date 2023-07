Amsterdam aA nl Compilatie: zo viert Amsterdam vandaag Keti Koti

Veel mensen zijn vandaag in Amsterdam op de been vanwege Keti Koti, het feest waarmee de afschaffing van de slavernij wordt gevierd. Dit jaar is dat precies 150 jaar geleden. In het Oosterpark werd de slavernij herdacht. AT5 was erbij.

Ondanks de regen waren er veel mensen aanwezig in het park. Alle ogen waren op onze koning Willem-Alexander gericht, want de vraag was of hij excuses zou maken voor het slavernijverleden. Dat deed hij namens de regering, al benadrukte hij de excuses zelf ook 'met hart en ziel te beleven'. Hij wees erop dat de stadhouders, de voorouders van de koning, ten tijde van de slavenhandel geen actie hebben ondernomen om die te stoppen. Naast herdenking ook feest Naast herdenken, wordt er op dit moment ook feest gevierd. Tijdens het gratis Keti Koti-festival op het Museumplein zijn er verschillende optredens te zien van onder meer Trijntje Oosterhuis, Berget Lewis, Alain Clark en Jeangu Macrooy. Tot 23 uur vanavond gaat dat feest door.