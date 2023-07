Oostkant van de stad compleet vast door Keti Koti, de knip en wegwerkzaamheden

Rond stadsdeel Oost staat het verkeer vanmiddag compleet vast. Dat komt mede door de knip van de Weesperstraat, Keti Koti en de werkzaamheden aan de Stadhouderskade en de ring Noord. De IJtunnel was ook kortstondig dicht vanwege een vrachtwagen die vaststond.

Vooral aan de oostkant van de stad staat het verkeer muurvast. Op de ringweg Zuid is er een file in beide richtingen en bestuurders die onderweg zijn vanaf de Mauritskade in de richting van de Kattenburgerstraat kunnen rekenen op dik dertig minuten extra reistijd.

Volgens een woordvoerder van Verkeerswethouder Melanie van der Horst was de IJtunnel ook korte tijd gesloten. Zij sprak van een 'kortstondige sluiting vanwege een stilstaande vrachtwagen'. De tunnel is inmiddels wel weer open.

Ondanks de drukte in de stad is de gemeente nog niet van de plan om de knip op de Weesperstraat open te zetten. Dit gaat alleen gebeuren als de politie dit adviseert.