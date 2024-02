Lees terug: Met Jordan Henderson in de basis speelt Ajax gelijk tegen PSV (1-1), FC Volendam en AZ zondag in actie

Trainer John van 't Schip heeft genoten van het debuut van Jordan Henderson bij Ajax in het thuisduel met PSV (1-1). "Hij heeft meteen laten zien waarom we hem hebben gehaald", zei hij. "Dat deed hij al de hele week op de trainingen. En vandaag ook voor en na de wedstrijd en in de rust. Hij is een leider die jonge spelers helpt."

Van 't Schip zag Ajax met Henderson minder kansen weggeven dan de afgelopen maanden. "Maar dat kwam ook omdat we speelden tegen een ploeg die ons ook onder druk wilde zetten. Dan speel je automatisch compacter. Maar zo moeten we wel verder."

Van 't Schip zag een enerverende eerste helft. "In de tweede helft lag het spel wat vaker stil door blessures. Luuk de Jong kopte nog op de paal voor PSV, maar wij kregen in de tweede helft ook kansen. We hadden zeker kunnen winnen. En als je dan ziet waar we vandaan komen. We maken stappen, maar we moeten nog meer stappen maken."

Van 't Schip kreeg Ajax onder zijn hoede toen de recordkampioen de nummer laatst van de eredivisie was. Nu gluurt de club uit de hoofdstad naar de derde plaats van de ranglijst. Moet Ajax niet met hem doorgaan als hoofdtrainer? "Daar wil ik nu niet op reageren", zei hij.