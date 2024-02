Ondanks verlies glundert AZ-basisdebutant Addai: "Kon tempo prima aan"

Jayden Addai kreeg van coach Maarten Martens voor het eerst een basisplaats in de eredivisie. Het jonge talent kreeg tegen Feyenoord op de flank de voorkeur boven Mayckel Lahdo, die deze week niet helemaal fit was. Ondanks de nederlaag (0-1) genoot Addai in volle glorie. "Het publiek klapte voor me, dat geeft een geweldig gevoel."

Na 62 minuten verliet Jayden Addai onder luid applaus het veld in het Alkmaarse stadion. De zelfverzekerde 18-jarige aanvaller bezorgde de defensie van Feyenoord regelmatig problemen: "Als ik in de één-tegen-één kom ben ik op mijn best. Soms moest ik de bal vast houden, dat ging wat moeilijk. Maar ik ben ervan overtuigd dat ik daarin ga verbeteren."

AZ-coach Maarten Martens kent Addai nog van zijn periode als trainer van Jong AZ. De oefenmeester vond dat Addai veel aan het aanvalsspel toevoegde: "Hij was nog dichtbij een goal. Het is een speler die veel kan creëren. We vonden dat hij klaar was voor een topwedstrijd en dat heeft hij laten zien", aldus Martens. Addai kan zich daar in vinden: "Gisteren heeft hij verteld dat ik mocht spelen. Ik heb mijn familie ingelicht, maar het verder stil gehouden."

Concurrentie

In de voorhoede is het momenteel dringen geblazen bij de Alkmaarders. Myron van Brederode en Lahdo mochten vorige week tegen sc Heerenveen nog in de basis beginnen, vandaag zaten ze op de bank, ten faveure van Addai en Ruben van Bommel: "Iedereen moet top zijn. Lahdo had deze week wat klachten, met van Bommel wilde ik meer diepte in het spel krijgen, dat lukte aardig", aldus Martens, die zag dat zijn ploeg een punt had verdiend. "We hadden een aantal kansen, helaas kregen we niet wat we hadden verdiend."