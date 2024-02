Trotsheid terug bij AZ-fans: "Martens zorgt voor vechtmentaliteit"

De Alkmaarse supporters zijn dit seizoen niet vaak verwend. De resultaten hielden niet over, maar wat ze vooral dwars zat, was de manier van spelen. Degelijk voetbal zonder enige vorm van spektakel. "Maarten Martens zorgt voor een vechtmentaliteit en Pascal Jansen speelde met zijn ploeg slap voetbal", is de reactie van een AZ-supporter.

Woensdag treffen AZ en Feyenoord elkaar weer. Dan in de Rotterdamse Kuip voor de kwartfinale van de KNVB Beker. "Ik denk dat we het gaan flikken, 0-2."

Feyenoord - AZ is woensdag is in z'n geheel live te volgen op NH Radio. De uitzending begint om 19.00 uur. De Aftrap is om 19.00 uur.