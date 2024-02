Lees terug: FC Volendam verliest broedertwist en AZ onderuit in topper tegen Feyenoord

Wederom een vol en mooi sportweekend. Ajax heeft met 1-1 gelijk gespeeld tegen PSV. Er is een heerlijk affiche in Alkmaar tussen AZ en Feyenoord (0-1), tegelijkertijd speelt FC Volendam in Utrecht tegen de plaatselijke FC (4-2). Ook staat het NK strandrace op het programma met veel Noord-Hollandse favorieten. Ook is de laatste dag van de Grand Slam van Parijs, oftewel het Wimbledon van het judo.