Texel zoekt strandvonder die wil struinen door de Slufter en de Schorren

Hoofdstrandvonder Mark Pol, burgemeester van Texel, verwacht van een hulpstrandvonder dat deze dag en nacht klaar staat voor het geval er iets op zee gebeurt en er zaken aan dreigen te spoelen op de Texelse kust. Er is toezicht nodig op het strand, en de vonder heeft het beheer over wat er op het land aanspoelt en schakelt de douane in.

Texel zoekt iemand voor het gebied tussen de Slufter tot en met de Schorren, de noordpunt van het eiland. Daar zijn al eerder spullen aangetroffen van bootvluchtelingen, vertelde jutter Maarten Brugge al eerder aan NH.

Na die eerste melding in oktober zijn later nog meer artikelen aangespoeld op het eiland. "Mensen die de spullen vinden, vragen mij dan of ze de politie moeten alarmeren. Maar als er geen identificatiepapieren in zitten, hoeft dat niet."

Wat de gemeente Texel betreft is het ook vooral zaak om jutters voor te zijn als er spullen aanspoelen of dreigen aan te spoelen op de stranden. Banden onderhouden met jutters is trouwens niet toegestaan, meldt de vacature van de gemeente Texel en je moet zelf voldoende opslagruimte hebben om waardevolle pullen veilig te kunnen stellen. Reageren kan nog tot en met 18 februari.