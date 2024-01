Texelse wateren zitten vol historische schatten: dit werd allemaal al omhoog gevist

Een visser op Texel heeft wel een erg bijzondere vondst gedaan: naast vis, zat er ook een prehistorische bijl in zijn netten. Het is niet voor het eerst dat er bijzondere schatten uit de Texelse wateren omhoog komen. NH zet de bijzonderste vondsten op een rij.

1. Prehistorische bijl Deze bijl is vermoedelijk meer dan achtduizend jaar oud, daterend uit de middensteentijd, een tijd waarin jagers en verzamelaars de bijl voor verschillende doeleinden gebruiken. Het gevonden stuk steen (waarschijnlijk graniet) heeft een rond gat in het midden en weegt ongeveer een halve kilo. Het werd gebruikt om te zoeken naar knollen en wortels, of om kleine bomen mee om te hakken.

2. 17de-eeuwse bruidsjurk In 2014 ontdekken Texelse duikers een het Palmhoutwrakop de zeebodem. Het wrak kreeg bekendheid omdat het vol bleek te zitten met historische schatten. Op het schip, dat zo rond 1650 ten onder ging, ligt één van de meest unieke historische vondsten ooit: de 'Silver Dress'. Een 17e-eeuwse bruidsjurk met ingeweven plaatjes van zilver. Hoogleraar Maarten van Bommel van de Universiteit van Amsterdam was lyrisch: "Het is ongelooflijk wat we hier in handen hebben. Misschien zijn er op de wereld maar twee van dit soort jurken. En die liggen nu allebei hier, op Texel."

Foto: Museum Kaap Skil

3. Erotische poederdoos Uit datzelfde scheepswrak komt nog een andere bijzondere vondst: een 'erotische' poederdoos. Met Cupido en Venus op de ene kant en Leda en de zwaan aan de andere kant van de vergulde messing. Dat maakt dat de doos erotisch is, vindt Corina Hordijk van museum Kaap Skil. "Het is een waanzinnige vondst voor Texel, voor het museum waar het nu ligt, maar ook voor de wereld. Er is nog nergens een gelijke poederdoos gevonden tot nu toe. Niemand anders dan de laatste eigenaar had het nog aangeraakt", zei Hordijk eerder al tegen NH.

'Erotische' poederdoos na 400 jaar zeebodem nu in museum - NH Nieuws/ Jurgen van den Bos

4. 16de-eeuwse pronkbeker Dat het Palmhoutwrak wereldberoemd is geworden door haar schatten, is niet zo gek. Want ook deze 16de-eeuwse pronkbeker is hier gevonden. De beker moest na 350 jaar onder water flink gepoetst worden, maar duiker en vinder Gerrit-Jan Betsema is maar wat trots: "Dit overtreft mijn stoutste dromen. Het is donker en modderig onder water. Je ziet het liggen, het is gecorrodeerd en kapot en dan denk je: Nou, ik weet het niet. Maar als je het nu opgeknapt ziet, vind ik dat erg bijzonder."

16de-eeuwse pronkbeker - NH Nieuws/ Jurgen van den Bos

5. Slagtand De Texelse garnalenvisser Jan Simon de Haan keek gek op toen hij zijn netten binnenhaalden: naast garnalen, had hij ook een slagtand van een wolharige mammoet in zijn netten. Het gevaarte is bijna 2,5 meter lang en komt vermoedelijk uit de periode van de laatste ijstijd, zo'n 50.000 jaar geleden.

De slagtand van de mammoet is wel even flink tillen voor garnalenvisser Jan Simon de Haan. - Foto: Jan Simon de Haan