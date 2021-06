Unieke vondst: slagtand van mammoet opgevist uit Waddenzee

Een unieke vangst: vissers van de WR109 hebben een slagtand van een mammoet opgevist uit de Waddenzee. "Ter hoogte van het Scheurrak hing de tand in de touwen. Ik zag meteen wat het was", vertelt de Texelse garnalenvisser Jan Simon de Haan.

De slagtand van de mammoet is bijna 2,5 meter lang en is vermoedelijk uit de periode van de laatste ijstijd, zo'n 50.000 jaar geleden. Er worden regelmatig kiezen en botten van mammoeten gevonden. Een slagtand veel minder vaak. Die indruk had visser Jan Simon De Haan ook: "Hij is vrij looiig. Ik dacht meteen: pak 'm beet en laat 'm niet vallen."

Volgens conservator Arthur Oosterbaan van Ecomare op Texel gaat het om de slagtand van een wolharige mammoet. "Dat zie je aan de dubbele kromming van de tand. Het is een prachtige slagtand en helemaal compleet, aan de grootte te zien van een stier. De beschadiging aan de punt komt waarschijnlijk van het wroeten in de grond of van een vechtpartij. Vreemd dat 'ie in de Waddenzee is gevonden, meestal komen ze uit de Noordzee."

Geinig

De Haan is vrij nuchter onder de unieke vondst. "Ik vind het wel geinig. Ik vind wel vaker wat. Ik heb mijn hele tuin vol liggen met spullen: een roer van een VOC-schip, de ra van een Vikingschip. Deze tand ga ik conserveren en bij de rest leggen. Verkopen kan altijd nog."