'Erotische' poederdoos ziet na 400 jaar zeebodem eindelijk licht in Texels museum

Een verleidelijke poederdoos is te zien in museum Kaap Skil op Texel. Deze lag ruim 400 jaar op de zeebodem in het zogeheten Palmhoutwrak voor de kust van Texel. Texelse duikers haalden het in 2014 boven water samen met een eeuwenoude jurk . Het was de start van een reeks ontdekkingen over de rijkdommen uit de 17e eeuw. En na jarenlang onderzoek is nu eindelijk ook de poederdoos te zien voor het publiek.

Met Cupido en Venus op de ene kant en Leda en de zwaan aan de andere kant van de vergulde messing poederdoos, kan best gesproken worden van verhulde erotiek, vertelt Corina Hordijk van museum Kaap Skil. "Het is een waanzinnige vondst voor Texel, voor het museum, maar ook voor de wereld. Er is nog nergens een gelijke poederdoos gevonden tot nu toe. Niemand anders dan de laatste eigenaar had het nog aangeraakt."

Smachtend

Duiker Teunis van den Bor was er bij toen de poederdoos boven water kwam. "Boven water zie je pas echt wat je hebt gevonden. Hij glom toen wel nog meer dan nu. Heel bijzonder dat het nu in het museum ligt." Van wie was de poederdoos? "Ik stel me voor een dame," fantaseert museumdirecteur Hordijk. "Hoe zij hiermee in haar handen zat, smachtend misschien naar haar huwelijk. Is zij met het schip gezonken? Al die mysteries, heerlijk."

De eeuwenoude poederdoos is nog tot en met september te zien in museum Kaap Skil in Oudeschild. Volgend jaar zomer moet de tentoonstelling klaar zijn met heel veel meer pronkstukken en voorwerpen uit het Palmhoutwrak.