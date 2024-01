Aangespoelde zeeschildpad Breeze uit Castricum zwemt weer 'vrolijk rondjes'

Zeeschildpad Breeze, die tijdens kerst aanspoelde aan het strand van Castricum, maakt het goed. Toen de vinders schildpad 'Breeze' aantroffen, was het beestje onderkoeld. Breeze werd naar Blijdorp gebracht om verzorgd te worden, maar het was nog de vraag of ze het ging halen.

Breeze is al drie weken flink rond aan het zwemmen. Omdat ze in het park goed wordt verzorgd, met goed eten en de juiste temperatuur, is ze flink gegroeid. Toen de schildpad aanspoelde in Castricum was ze 30 centimeter lang. "Dat gaat hard op die leeftijd", aldus Mark. De verzorger schat Breeze op zo'n twee à drie jaar oud. Zeeschildpadden kunnen wel vijftig tot zestig jaar worden, dus Breeze is relatief gezien nog maar een baby.

"Ze groeit hier waarschijnlijk beter, omdat het hier warm is. Je kan beter hier crashen dan nu op de koude Noordzee dobberen", grapt Mark. Breeze is dus goed aangesterkt. "Als ze in de Atlantische Oceaan was gebleven, dan was ze een stuk minder hard gegroeid."

Als alles goed verloopt hoopt Mark de schildpad aan het begin van de zomer uit te zetten. Dat hangt volgens hem af van verschillende factoren, waaronder de temperatuur van het water.

Het park heeft een genetisch onderzoek uitgevoerd bij Breeze, maar over haar type blijkt maar weinig bekend. Toch is het waarschijnlijk dat het beestje uit de Atlantische Oceaan komt en daar ook wordt uitgezet. "Waarschijnlijk wordt het rond de Azoren."

Heel uniek

"Het is wel heel uniek dat er de afgelopen tijd zes zeeschildpadden zijn aangespoeld in Nederland", zegt Mark. "In 300 jaar spoelden er twaalf schildpadden aan in ons land en in het afgelopen jaar ineens zes." Wel benadrukt hij dat dit voor de beestjes zelf niet heel prettig is, omdat zij hier vooral komen door de opwarming van de aarde en hier niet thuis horen.

Mark vreest dat er de komende jaren wel meer schildpadden zullen aanstranden. "Gelukkig hebben wij plek voor zo'n dertig schildpadden, dus voorlopig kunnen we het wel aan. In de toekomst moeten we misschien meer gaan samenwerken met andere parken."