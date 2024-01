Uniek: zeeschildpad op Texel aangespoeld

Op het strand van Texel is een zeeschildpad aangespoeld. Het gaat om een dikkopschildpad. Dat het dier hier is beland, is volgens Ecomare heel bijzonder. Morgenvroeg verhuist hij naar de opvang in Diergaarde Blijdorp in Rotterdam.

De vinders keken vreemd op toen ze het dier op het strand van Texel zagen liggen. "We komen al meer dan veertig jaar op Texel, maar dit hebben we nog nooit meegemaakt", zeiden ze toen ze Ecomare belden met het nieuws. Volgens het opvangcentrum is het inderdaad 'heel uitzonderlijk dat deze diersoort op onze kust belandt'.

Onderkoeld

De dikkopschildpad die is gevonden, is nog jong en dus vrij klein. Hij weegt 1,3 kilo, zijn schild is 20 centimeter lang. Volgens Ecomare is het een soort dat zich wel redt in kouder water, maar dat de Noordzee niet tot zijn normale verspreidingsgebied behoort. Hij komt vaker voor in de Middellandse Zee en de kust voor Marokko. Het dier blijkt dan ook onderkoeld te zijn.

Toch is het niet voor het eerst dat het dier hier aanspoelt. Deze winter zijn er al een aantal dikkopschildpadden op de Nederlandse stranden gevonden en opgevangen in Blijdorp. Zo spoelde er ook eentje aan op het strand van Castricum, vlak voor kerst.

Langzaam opwarmen

Op het advies van Blijdorp wordt het dier nu koel gehouden, onder in zeewater gedrenkte lappen. Het opwarmen moet heel voorzichtig gebeuren, daarmee wordt gewacht tot hij in Blijdorp is. Om het dier te ondersteunen, hebben de dierverzorgers van Ecomare hem onderhuids vocht met glucose toegediend. Morgen gaat de schildpad naar Rotterdam.

Ecomare heeft één keer eerder een dikkopschildpad opgevangen. Dat was in 2008. Het aantal meldingen van dikkopschildpadden in Nederland is dit jaar uitzonderlijk hoog, geeft ze aan. Voorheen kwam het maar eens per paar jaar voor. Hoe dat komt, weet Ecomare niet.