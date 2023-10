Bijzondere vondst: bot lederschildpad tussen de opgeviste walvisbotten uit de Noordzee

Ecomare op Texel heeft weer een bijzondere vondst: het opperarmbeen van een lederschildpad. Het bot van bijna 30 centimeter groot zat in één van de kratten met botten die de afgelopen jaren zijn opgevist uit de Noordzee. Conservator Arthur Oosterbaan van Ecomare is er blij mee: "Ik zag meteen al dat het geen walvisbot is."

De afgelopen jaren zijn nog weer nieuwe kratten met botten op Texel afgegeven. Tijdens één van de laatste uitzoekmiddagen troffen vrijwilligers een bijzonder bot aan: het blijkt van een lederschildpad te zijn. Oosterbaan: "Ik zag meteen: dat is geen walvisbot. Het is het opperarmbeen. Vrij recent gezien de lichte kleur van het bot. Dat kan evengoed nog een paar honderd jaar oud zijn hoor."

De bottenschuur 'Groenland' van Adrie en Tineke Vonk even buiten De Koog, is al jaren het toneel van vrijwilligers zo nu en dan tientallen meters stellages, kisten en tafels vol botten aan het identificeren zijn. "Nog steeds komen vissers langs met botten die zijn opgevist uit de Noordzee. Ze weten: dan moet je bij Adrie zijn", vertelt conservator Arthur Oosterbaan van Ecomare.

Maar, lederschilpadden in de Noordzee? Oosterbaan: "Ja, die komen hier nog steeds af en toe voor. We hebben al eerder een bot binnen gekregen van een lederschildpad en ook dit nieuwe bot past mooi in onze collectie. Tussen de botten zat trouwens ook nog het heiligbeen van een hert uit het holoceentijdperk (red: zo'n 10.000 jaar geleden) en natuurlijk botten van een butskop en een wervel van een gewone vinvis."

Inmiddels zijn bijna zesduizend botten in de Groenschuur in kaart gebracht door Ecomare en tientallen vrijwilligers. De bijzondere walvisbottencollectie van Adrie en Tineke Vonk breidt zich nog steeds uit. "De schuur is alleen maar voller geworden", lacht Oosterbaan. "En ja, wie fossiele botten vindt kan ze natuurlijk op Texel langs komen brengen."