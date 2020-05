Zeldzaam vogelbot uit holoceen-tijdperk voor Ecomare: "Heel bijzonder"

DE KOOG - Ecomare op Texel heeft een zeer zeldzaam vogelbot uit het Holoceentijdperk gekregen. Het gaat om een deel van een bekken, is tussen de 5.000 en 10.000 jaar oud en is vermoedelijk van een roofvogel. "Heel bijzonder. Dit vind je haast nooit."

Helena deed navraag bij Ecomare en stuurde wat foto's op. Die kwamen terecht bij conservator Arthur Oosterbaan en hij maakte meteen een sprongetje: "Ja nou, dit vind je vrijwel nooit. Meestal spoelen wel de botten aan van grote zoogdieren of viswervels, maar vogelbotten zijn zo broos. Daar blijft na zoveel jaar niets van over."

Het vogelbekken is in maart gevonden op het strand bij Egmond door Helena Stoop uit Alkmaar: "Ik dacht, daar ligt een stukje plastic. Het was helemaal zwart en zat tussen het zeewier. Ik raapte het op en toen pas zag ik dat het een heel oud bot was," vertelt ze aan NH Nieuws.

"Veel botten die aanspoelen zijn meestal wit of grijs," vertelt Arthur Oosterbaan. "Dit bot is helemaal verkleurd en dat betekent dat het heel oud is. Vermoedelijk is het heel snel onder zand of klei terecht gekomen. Mogelijk is het van een roofvogel, een buizerd of zo. Die vlogen hier toen ook al rond. Ik ben hier echt heel blij mee."

Blijf zoeken

Helena is een echte tuurder op het strand en treft wel vaker bijzondere aangespoelde voorwerpen aan. "Ik kijk vaak tussen de schelpen, zoek naar bijzondere stenen. Vorig jaar heb ik nog een wervel van een tonijn of zalm gevonden van zo'n 100.000 jaar oud, van voor de laatste ijstijd. Ja, ik blijf zoeken."

Dat kan Arthur Oosterbaan alleen maar beamen en stimuleren. "Zeker met al die zandsuplleties spoelt er van alles aan." Er zal een specialist van het Natuurhistorisch Museum in Rotterdam overkomen om de vondst nader te bestuderen. Het historische vogelbot is sowieso over enige tijd te zien in de collectie van Ecomare.