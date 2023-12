Aangespoelde zeeschildpad maakt het goed, maar gevaar nog niet geweken

De zeldzame dikkopzeeschildpad, die eerder aanspoelde op het strand van Castricum , maakt het naar omstandigheden goed. Het vrouwtje is ook de laatste dagen goed doorgekomen en verblijft nu in het grote bassin. "Daar heeft ze gezelschap van drie andere schildpadden", vertelt curator koudbloedigen Mark de Boer van Diergaarde Blijdorp. Of de dieren het allemaal gaan overleven, moet de komende weken blijken.

Afgelopen zondag werd het dier door wandelaars gevonden aan de kust van Castricum. In totaal spoelden er zes dikkopzeeschildpadden aan langs de Nederlandse kust. Eerder gebeurde dat op het strand van Dishoek in Zeeland, maar ook op het strand bij 's-Gravenzande en zelfs twee keer aan de kust van Vlissingen.

Zeeschildpad Bløf, die ruim een week geleden in Zeeland aanspoelde, overleed gisteren in de opvang van Diergaarde Blijdorp in Rotterdam. Met het vrouwtje uit Castricum, die de naam Breeze kreeg, lijkt het een stuk beter te gaan. Ook de andere opgevangen schildpadden maken het momenteel goed. Wel zitten de dieren nog steeds in quarantaine. "Vier van de schildpadden zitten nu bij elkaar in een bassin van 20 graden. Daar kunnen ze langzaam opwarmen en tot rust komen. Ze eten en zwemmen, dus tot nu toe gaat het prima."

Uitgezet bij Azoren

Toch is het gevaar nog niet geweken. "Of de rest het wel gaat redden, kunnen we echt pas over een week of drie zeggen", legt De Boer uit. "Bløf had een longontsteking. Dat uit zich meestal pas na een aantal dagen of zelfs weken." Als de tropische dieren het overleven, worden ze in het voorjaar uitgezet bij de Azoren.

Noord-Hollanders die tijdens een strandwandeling een zeeschildpad vinden, wordt geadviseerd de dierenambulance of Blijdorp zelf te bellen. Dat is de enige plek in Nederland waar zeeschildpadden worden opgevangen.