Gevonden zeeschildpad uit Castricum nacht goed doorgekomen en 'mag naar het volgende bad'

De zeeschildpad die gisteren werd aangetroffen op het strand van Castricum is de nacht goed doorgekomen. Het vrouwtje, dat ongeveer 2 jaar oud wordt geschat, werd na aankomst bij Diergaarde Blijdorp opgevangen in een bak water met een temperatuur van 15 graden. Zo kon ze langzaam opwarmen. Dat is goed gegaan, vandaag mag ze naar het volgende bad.

Foto: Merlijn Hooijsma

Het gaat om een dikkopzeeschildpad, die zelden aanspoelt in Nederland. Merlijn Hooijsma (24) uit Muiderberg zag de onfortuinlijke zwemmer gisteren op het strand in Castricum liggen. Hij sloeg direct alarm. "Ik heb de zeeschildpad opgepakt en bij me gehouden. Mijn moeder heeft toen de dierenambulance gebeld." Merlijn en zijn moeder hebben vervolgens een bak kunnen lenen van het dichtstbijzijnde strandpaviljoen, waar de zeeschildpad in werd gelegd. Met een handdoek en wat zeewater kon de zeeschildpad even tot rust komen. Omdat het regende en er ook veel honden op het stranden waren, konden de twee bij de kitesurfvereniging wachten tot de dierenambulance kwam. (Tekst gaat verder onder de foto)

Foto: Merlijn Hooijsma

'Ze was heel lief' De exoot maakte op Merlijn een rustige, maar vermoeide indruk. "Ze was heel lief. Vanuit de bak kwam ze telkens naar ons toe." Zijn moeder voegt toe: "Het is een prachtig dier, maar ze was erg koud. Gelukkig zat er wel veel leven in." Nadat de dierenambulance arriveerde werd de zeeschildpad overgedragen aan de medewerker. "Die arme man had net nachtdienst gehad, maar hij liet weten dat hij haar naar Diergaarde Blijdorp zou brengen." 2-jarige zeeschildpad Mark de Boer van Diergaarde Blijdorp laat weten dat de zeeschildpad de nacht goed is doorgekomen. "Pas over drie weken durf ik echt een conclusie te trekken van hoe het gaat, maar vooralsnog gaat het voorspoedig." Het vrouwtje wordt geschat op 2 jaar oud. "Ze is actief en werd bij aanvang in een bak water van ongeveer 15 graden geplaatst. Vandaag mag ze naar een volgend bassin van 19 graden", vertelt De Boer. "Als alles goed gaat mag ze morgen naar het grote bassin van 21 graden. Daarin zitten ook de twee andere dikkopzeeschildpadden." (Tekst gaat verder onder de foto)

Foto: Merlijn Hooijsma

Teller op 6 De Castricumse vondst is de vijfde zeeschildpad die onlangs aan de Hollandse kunst werd aangetroffen. Zaterdag zijn er twee aangespoeld op het strand van Dishoek (Zeeland), in Vlissingen en op het strand bij 's-Gravenzande, niet ver van Den Haag. De regionale omroep Rijnmond meldde vandaag dat er een zesde zeeschildpad is gezien, opnieuw in Vlissingen. De verzorgers van de reptielen geven de dieren een naam. "Alle zeeschildpadden krijgen dit jaar een naam met de B", vertelt De Boer. De twee Kemps zeeschildpadden 'luisteren' naar de naam Boeier en BLØF. De vrijdag gevonden schildpad in 's-Gravenzande kreeg de naam Bodhi, een dag later werd Brick in Dishoek gezien. De vandaag gevonden zwemmer uit Vlissingen heet Blitzen en het vrouwtje dat Merlijn in Castricum heeft gevonden wordt door de verzorgers Breeze genoemd. NH vroeg lezers gisteren ook om een suggestie te doen voor een geschikte naam voor de schildpad. Jullie vonden dat het dier 'Cas' had moeten heten. Merlijn zelf had haar de naam Asja gegeven, wat 'vol leven' betekent. Hij en zijn moeder hopen dat ze een keer langs kunnen komen in Rotterdam om herenigd te worden met hun vriendin met de schild. "Dat zou ontzettend leuk zijn."

Foto: Merlijn Hooijsma