Zeer zeldzame zeeschildpad aangespoeld op strand Castricum

Op het strand van Castricum is vanochtend een zeer zeldzame zeeschildpad aangespoeld. "Het gaat om een dikkopzeeschildpad", zegt Mark de Boer. Hij is curator koudbloedigen van Diergaarde Blijdorp. "Deze tropische schildpad hoort hier niet thuis", vertelt Mark. Het zeedier is nu onderweg naar Rotterdam, waar het wordt verzorgd.

John uit Castricum zag het beestje, samen met andere strandwandelaars, op het strand liggen. Hij maakte bovenstaande foto en stuurde die naar onze redactie. "Zijn pootjes bewogen nog", vertelt hij. "Ik denk dat ze hem terug in zee hebben gelegd."

Dat is gelukkig niet gebeurd. "Want in de Noordzee kan deze schildpad nooit overleven", legt Mark uit. "Het is een tropisch zeedier dat gedijt bij 20 graden. We hopen dat ie het overleefd, want hij is waarschijnlijk flink onderkoeld."

Vijfde keer

Het is de vijfde keer in drie maanden tijd dat zeeschildpadden worden gevonden aan de Nederlandse kust. Gisterochtend zijn er nog twee aangespoeld op het strand van Dishoek, bij Vlissingen en op het strand bij 's-Gravenzande, niet ver van Den Haag. Die in Den Haag zat onder de mosselen. "Het is de 16e ooit in Nederland", voegt Mark toe.

Maar hoe komt het dat ze ineens op onze stranden te vinden zijn? "Geen idee. Ik denk door de zeestroom via het kanaal. Als het stormt spoelen ze op het strand aan." Mark raadt het dan ook aan om meteen de dierenambulance of Diergaarde Blijdorp te bellen als je een zeeschildpad vindt. Diergaarde Blijdorp is namelijk de enige opvang in Nederland waar ze zeeschildpadden ontvangen en uitzetten.

Naam

De dikkopschildpad wordt langzaam opgewarmd in een speciale ruimte. "Dat doen we heel rustig aan. Als 'ie het overleefd wordt het dier in het voorjaar uitgezet in Portugal of de Azoren." De tweede zeeschildpad, die vorige week op het strand van Zoutelande werd gevonden, kreeg de naam BLØF.

Het schildpad uit Castricum heeft nog geen naam, maar suggesties zijn welkom via [email protected].