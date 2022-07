A9-schildpad is er slecht aan toe: "Erg mager en onder de parasieten"

De schildpad die eerder deze week op de vluchtstrook van de A9 bij Amstelveen werd gevonden , is er slecht aan toe. Het dier zou al geruime tijd rondzwerven, nadat het destijds door zijn eigenaar was gedumpt.

De schildpad droeg eieren bij zich, vertelt de medewerker. Vrouwtjesschildpadden leggen één keer per jaar eieren, ongeacht de vraag of die bevrucht zijn. "Maar we hebben de eieren laten vernietigen, omdat het wettelijk verboden is om deze schildpadden te vermenigvuldigen."

Dat zegt een medewerker van de opvang in het Friese Harkema waar de A9-schildpad momenteel wordt opgevangen. "Ze is helaas erg mager en zit onder de parasieten."

Ondanks haar slechte gezondheidstoestand heeft de medewerker goede hoop dat deze schildpad het gaat redden. "We krijgen ze wel eens erger binnen." Ze wordt nu verzorgd en zal na een quarantaineperiode, als ze voldoende is aangesterkt, veilig kunnen rondzwemmen in een van de verwarmde bassins", laat de opvang weten.

Een naam heeft de schildpad nog niet, maar A9 vindt de medewerker een leuke suggestie. "Daar zat ik ook al aan te denken, want er loopt hier ook al een A7 rond. Dus dat gaan we maar doen."

Eieren in de berm

Er worden de laatste tijd zo veel schildpadden aangetroffen en naar de Friese opvang gebracht, dat de organisatie melders zelfs om extra geduld vraagt. Eergisteren was het raak in Dordrecht. Daar werd een schildpad aangetroffen die kort daarvoor eieren in de middenberm van een drukke straat had gelegd, meldde Rijnmond eergisteren. Ook dat exemplaar was er slecht aan toe.