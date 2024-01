Bij Heim en vele anderen zit failliete behangfabriek BNI nog steeds in het hart

De recent failliet verklaarde behangfabriek BN International is voor veel Huizers een stukje nationaal erfgoed. Nu ook een doorstart onmogelijk blijkt, valt officieel het doek voor de bijna honderd jaar oude fabriek. Tot groot verdriet van oud-werknemer Heim Hagedoorn, voor wie de fabriek een speciaal plekje in zijn hart heeft.

Dat Heim Hagedoorn nog steeds verknocht is aan BN International (BNI), is overduidelijk. Na zijn pensioen schreef hij een boek over de fabriek, heeft hij zijn eigen Facebookpagina voor de fabriek en organiseert hij jaarlijks een reünie in de Krachtcentrale, een café in de oude centrale waar vroeger de elektriciteit voor het hele bedrijf werd opgewekt.

De in Meppel geboren Heim kwam, na zijn studie Decoratieve Technieken in Zwolle, in 1975 terecht bij de Huizer fabriek, die toen nog de naam Balamundi droeg. Daarvoor had het de naam Balatum en uiteindelijk werd het BN International. Heim bleef ontzettend lang plakken bij de behangfabriek: met een tussenperiode van tien jaar bij de concurrent in Brabant heeft de inmiddels 71 jaar oude Heim er tot zijn pensioen in 2018 gewerkt.

Doek is gevallen

Het internationaal opererende bedrijf bestond sinds 1925. In haar honderd jaar heeft de fabriek generatie na generatie aan Huizers en andere Gooiers van werk voorzien.

Maar het ging al langere tijd niet goed met de bekende Huizer behangfabrikant. In 2020 werd het overgenomen door vastgoedbedrijf SVE Group, maar dat mocht niet baten. In november van 2023 vroeg het BN International uitstel van betaling aan, waarna het bedrijf door de rechtbank failliet werd verklaard. De aangestelde curator Sander Schouten deed nog onderzoek naar een mogelijke doorstart, maar dat bleek onmogelijk. Daarmee viel officieel het doek voor het laatste stukje maakindustrie in Huizen.