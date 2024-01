Straf voor postbezorger die zich door twee anderen liet overvallen en gijzelen

Een 27-jarige postbezorger uit Hippolytushoef en haar twee mededaders uit Opmeer en Alkmaar zijn veroordeeld tot cel- en taakstraffen voor een nep-overval en gijzeling in 2021. De postbezorgster beweerde toen te zijn beroofd. Onder meer dertien prijzige Quooker-kranen werden buitgemaakt. Al snel bleek dat de overval - die voor veel onrust zorgde bij andere bezorgers - in scene was gezet.