Omstreden 'nep-ontvoering' pakketbezorger ging om peperdure keukenkranen

Bij de vermeende nep-gijzeling van een pakketbezorger uit Medemblik is onder meer een tiental Quookers buitgemaakt. Dat zijn peperdure keukenkranen, die tot 2.000 euro kosten. Mogelijk worden de kranen online te koop aangeboden. Vorige maand is de 24-jarige pakketbezorger aangehouden, ze zou de gijzeling zelf in scène hebben gezet.