'Gegijzelde' pakketbezorger zelf gearresteerd op verdenking van diefstal

De politie heeft een vrouw gearresteerd voor de vermeende gijzeling en beroving in een bus van PostNL bij Geestmerambacht begin september. Het is de vrouw (24) uit Medemblik die zelf melding maakte bij de politie. Mogelijk volgen er meer aanhoudingen.

Op 7 september alarmeerde de vrouw de politie dat zij rond 11.00 uur op de Toermalijn in Heerhugowaard in haar bestelbus was bedreigd en daarna onder bedreiging van een wapen zou zijn meegenomen naar een andere locatie waar de bus zou zijn leeggehaald.

Vervolgens werd ze, met lege bus, aangetroffen bij Geestmerambacht, waarna de politie heeft gebeld. De recherche in Alkmaar startte een onderzoek, waarna het vermoeden ontstond dat de vrouw zelf een rol speelde in de beroving.

Daarom is zij op 20 september aangehouden op verdenking van diefstal en verduistering in dienstbetrekking. Ze zit nog vast en op 6 oktober beslist de rechtbank over de voorlopige hechtenis.

Mogelijk volgen er dus meer arrestaties, maar de politie wil verder geen mededelingen doen. Een woordvoerder van PostNL laat weten het onderzoek af te wachten en geen uitspraken te doen.