Postbezorger (24) gegijzeld en onder schot in haar bus naar Geestmerambacht gereden

Een postbezorger is vanmorgen in Heerhugowaard in haar bus gegijzeld en met een pistool tegen haar hoofd gedwongen om ergens heen te rijden. Daar zijn pakketten uit haar bus overgeladen naar een voertuig van de daders, waarna een van hen met 24-jarige vrouw naar Geestmerambacht reed. Hij sloeg op de vlucht en liet haar met de lege bus achter.

Nieuwsfoto.nl

Dit melden medewerkers van het recreatiegebied aan NH Nieuws.De bezorger was rond 11.00 uur voor PostNL aan het werk op de Toermalijn in Heerhugowaard, toen ze in haar busje werd bedreigd door een man die donker gekleed was. Het is niet duidelijk waar ze toen heen zijn gereden, maar ze zou een pistool op haar hoofd hebben gekregen en een tijd ergens hebben stilgestaan. 'Ze was erg overstuur' Uiteindelijk trof een voorbijganger in het reacreatiegebied de postbezorger rond 12.00 uur aan op de parkeerplaats, met dus een helemaal lege bus. Medewerkers van Geestmerambacht melden aan NH Nieuws dat de vrouw erg overstuur was. Er is daarna alarm geslagen. Hieronder op het kaartje de plek waar het het busje leeg stond

De politie heeft de gijzeling en beroving inmiddels bevestigd en er is nog geen spoor van de daders. Onze verslaggever meldt dat er urenlang onderzoek is gedaan op de parkeerplaats van Geestmerambacht, onder meer met speurhonden. De lege bestelwagen stond met de deuren open geparkeerd. Het is niet duidelijk wat er is buitgemaakt. De politie is op zoek naar mensen die iets hebben gezien tussen 11.00 en 12.00 uur op de locaties in Heerhugowaard en Noord-Scharwoude. PostNL laat weten dat de medewerker het naar omstandigheden goed maakt.

Nieuwsfoto.nl