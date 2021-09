Nog niemand aangehouden voor gijzeling 24-jarige pakketbezorger

De politie heeft nog niemand aangehouden voor de gijzeling van een 24-jarige postbezorger vorig week: ze werd in Heerhugowaard overmeesterd door gewapende mannen en gedwongen om naar twee locaties te rijden. Bij Geestmerambacht is ze met een lege PostNL-bus achtergelaten.

De politie heeft daarna gezocht in het gebied rondom het recreatiegebied, maar heeft tot nu toe dus nog niemand aangehouden, laat een woordvoerder weten aan NH Nieuws.

De PostNL-medewerker uit Medemblik was dinsdagochtend rond 11.00 uur voor haar werk aan de Toermalijn in Heerhugowaard, toen ze in haar busje werd bedreigd door een donker geklede man. Het is niet duidelijk waar ze toen naartoe zijn gereden, maar ze zou een pistool op haar hoofd hebben gekregen en een tijd ergens hebben stilgestaan.