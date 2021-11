'Gegijzelde' pakketbezorger en medeverdachte mogen rechtszaak in vrijheid afwachten

Het voorarrest van de Medemblikse pakketbezorger (24) die verdacht wordt van het in scène zetten van haar eigen gijzeling en beroving, is opgeheven. Dat geldt ook voor een medeverdachte, een 44-jarige man uit Opmeer. Twee andere verdachten waren eerder al vrijgelaten. Alle vier blijven verdachte in de zaak.

De vier verdachten mogen hun proces dus in vrijheid afwachten. Het viertal wordt verdacht van '(betrokkenheid bij) diefstal in vereniging en verduistering in vereniging in dienstbetrekking dan wel heling', aldus het Openbaar Ministerie.

Volgens de rechtbank is er onvoldoende grond om de pakketbezorger nog langer vast te houden. Bij die 'gronden' kan gedacht worden aan vluchtgevaar, de ernst van het feit, vrees voor herhaling of dat vrijlating niet in het belang voor het onderzoek kan zijn. Welke van deze voorbeelden in het besluit meespelen maakt de rechtbank niet bekend.

Onder voorwaarden vrij

Voor de Opmeerder is het voorarrest onder voorwaarden geschorst. Hij moet de komende 90 dagen verplicht contact houden met de reclassering en mag geen contact hebben met de drie medeverdachten. Als hij zich niet aan die voorwaarden houdt, moet hij alsnog terug naar de gevangenis.