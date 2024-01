Voor de rechter: nepoverval en -gijzeling op pakketbezorger voor dertien Quooker-kranen

Drie verdachten moesten zich vandaag in de Alkmaarse rechtbank verantwoorden voor de vermeende overval op en gijzeling van een bezorger van Post NL in september 2021. Daarbij werden dertien prijzige Quooker-kranen buitgemaakt. De gewelddadige overval zorgde volgens het OM voor veel angst bij pakketbezorgers, maar bleek dus verzonnen.

In de Alkmaarse rechtszaal zitten vandaag drie verdachten met hun advocaten. Waaronder ook de 26-jarige vrouwelijke postbezorger die zogenaamd werd gegijzeld. Een vierde verdachte - Leendert H. uit Langedijk - wordt niet langer vervolgd. Zijn zaak is geseponeerd om gezondheidsredenen. Hij heeft eerder wel uitgebreid verklaard over zijn rol bij de overval. Hij wijst naar het drietal dat vandaag voor de rechter staat.

Filmscenario

Het zou een scenario kunnen zijn van een spannend boek of film: het verhaal begint om 12.00 uur op 7 september 2021 in recreatiegebied Geestmerambacht. Daar slaat pakketbezorger Jacqueline V. uit Hippolytushoef, toen 24 jaar en woonachtig in Medemblik, alarm omdat ze eerder in de ochtend op de Toermalijn in Heerhugowaard met een vuurwapen zou zijn bedreigd en overvallen.

Zij is liggend in haar bus naar een parkeerterrein in Geestmerambacht gebracht. Daar is zij met een lege bus achtergelaten. Zij vraagt vervolgens huilend een wandelaar om hulp en doet aangifte. Dat doet ook Post NL, al leeft bij het bedrijf al snel het idee dat er iets niet klopt, zo vertelt het OM vandaag.

'Hoe kan zij bijvoorbeeld liggend in een volle bestelbus zijn vervoerd? Dat past volgens Post NL niet'. Ook camerabeelden, de track- en trace-gegevens van de bus, belgegevens en verklaringen van getuigen spreken een echte overval en gijzeling tegen. Enkele weken later worden de postbezorgster en drie mannen opgepakt en geven zij toe dat de overval in scene is gezet. Vandaag in de rechtszaal laten zij weinig los over wat er gebeurd is.

De overval lijkt overigens een 'familieaangelegenheid'. Want Jacqueline is het nichtje van Jan V. (46) uit Opmeer, die vandaag ook terechtstaat. Hij zou volgens verklaringen van Leendert H. de bedenker van het overvalplan zijn. Hij ontkent dat ten stelligste, en zegt door H. onder druk te zijn gezet de bus van zijn nichtje leeg te halen. "Ik zat vol angst."

Quookers en fietsen

De derde verdachte is Danny R. (40) uit Alkmaar. Hij zou de gestolen spullen, dertien Quookers en een aantal fietsen, in zijn woning hebben opgeslagen. Later zijn die spullen opgehaald en verkocht. Ook daar zou Jan bij betrokken zijn, wat volgens hem niet waar is.

Veel laten de drie verdachten vandaag dus niet los over wat er nou precies in 2021 is gebeurd. Uit het dossier blijkt volgens het OM dat het nichtje met haar volle bus naar haar oom in Opmeer is gereden. Dat zou zij elke ochtend doen om even koffie te drinken en bij te praten. Daar is dan ook Leendert H. aanwezig, een bekende van Jan.

Volgens Jacqueline en Jan zette hij hen onder druk, en hebben beiden - uit angst - op dat moment een 'verkeerde keuze' gemaakt. Het OM denkt dat alle betrokkenen vanwege openstaande schulden en financieel gewin de overval in scene hebben gezet. De buit was ongeveer 10.000 euro, en zou over de vier verdeeld worden.