Gearresteerde 'gegijzelde' pakketbezorger blijft voorlopig vastzitten

De 'nep-gijzeling' vond begin september plaats bij Geestmerambacht. De pakketbezorger zei in Heerhugowaard overmeesterd te zijn door gewapende mannen, die haar dwongen naar twee locaties te rijden. Bij Geestmerambacht werd ze met een lege PostNL-bus 'achtergelaten'. De recherche in Alkmaar startte een onderzoek, waarna het vermoeden ontstond dat de vrouw zelf een rol speelde in de beroving. Hierop werd ze gearresteerd.

Momenteel zit de vrouw vast op verdenking van 'diefstal in vereniging' en 'verduistering in vereniging in dienstbetrekking'. Verduistering in dienstbetrekking is juridisch gezien een zwaardere vorm van verduistering: de verduistering is dan gepleegd in het kader van iemands werk of beroep. De politie gaat ervan uit dat de vrouw niet alleen heeft gehandeld, maar hulp heeft gehad.

Het voorarrest duurt in ieder geval nog dertig dagen. Begin november oordeelt de raadkamer van de rechtbank of de voorlopige hechtenis moet worden verlengd, bijvoorbeeld omdat het onderzoek nog niet is afgerond.