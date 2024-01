Trainer Mo Ben Ali brengt ruim 20.000 euro persoonlijk naar rampgebied in Marokko

Mohamed Ben Ali haalde met een sportbenefiet in zijn gym in Noord-Scharwoude meer dan 20.000 euro op voor Marokko. Maar als je wilt dat iets goed gebeurt, moet je het zelf doen: dus besloten Mo en de rest van de organisatie het geld persoonlijk in het rampgebied te bezorgen. "We kunnen natuurlijk doneren aan het goede doel, maar zo weet je zeker dat het goed terechtkomt."

Foto: Foto via: Mo Ben Ali

Samen met onder meer Han ter Heegde, oud-burgemeester van Heerhugowaard, bracht kickbokstrainer Mo - zoals de meesten hem noemen - een bezoek aan aardbevingsslachtoffers in de omgeving van Marrakech. "We hebben de realiteit met eigen ogen gezien en dat was heel heftig. Mensen wonen in krotten of tenten. Alles is verwoest." Een deel van het geld is overhandigd aan een lokale stichting, de rest werd in enveloppen gestopt. Ook werd er warme kleding uitgedeeld tegen de winterse kou. "Verschillende alleenstaande moeders hebben een envelop gekregen. Ook de mensen die in een tent woonden. We hebben geprobeerd zo veel mogelijk mensen een kans te geven weer iets op te bouwen." Grote glimlach Hoewel iedereen daar kampt met een groot verlies, laten de verhalen van sommige mensen uit het dorp hem niet meer los. Tekst gaat door

Foto: Foto via: Mohamed Ben Ali

Zoals die ene man, die twee van zijn kinderen onder het puin vandaan haalde, maar drie andere kinderen, zijn vrouw en zijn moeder verloor. "Hij was kapot, maar ook zo dankbaar. Ondanks zijn grote verdriet kreeg ik elke keer dat ik hem zag een grote glimlach van hem." Terug Een van de slachtoffers uit het dorp, een alleenstaande vrouw met meerdere kinderen, krijgt hij ook maar maar moeilijk uit z'n hoofd. "Ze woonde op een berg in een krot met allemaal scheuren door de aardbeving. Als dat nog een keer gebeurt, ligt dat huis plat. Dat overleeft ze niet." Aan nieuwe huisvesting, voeding en medische zorg is vier maanden na de aardbeving nog altijd een grote behoefte. "Ik wil sowieso terug om die vrouw te helpen aan een nieuw huis. Daar zijn we druk mee bezig. En er zijn nog veel meer mensen die hulp kunnen gebruiken. Het is geen leven wat ze daar nu hebben."