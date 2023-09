24 uur sporten voor Marokko met bekende kickboksers in Noord-Scharwoude

Trainer Mo Ben Ali van de kickboksschool in Noord-Scharwoude is druk bezig met de voorbereidingen voor een bijzondere steunactie voor de aardbevingsslachtoffers van Marokko. Met zo veel mogelijk deelnemers, waaronder bekende kickboksers, wil hij het klokje rond sporten om geld op te halen voor zijn geboorteland. "Zelfs de burgemeester traint mee", vertelt hij.

De zware aardbeving in Marokko heeft een spoor van verwoestingen achtergelaten. Bijna drieduizend mensen zijn omgekomen, en dat raakt ook kickbokstrainer Ben Ali diep in het hart. "We hebben samen met de Marokkaanse moskee en de Nederlandse Vechtsportautoriteit de koppen bij elkaar gestoken. We zijn ook in gesprek met de gemeente Dijk en Waard. Die reageerde erg positief op het initiatief."

Kickboksen, voetballen of gamen

Het idee is dat er 24 uur lang wordt gesport door zo veel mogelijk deelnemers. Na een donatie mag je minstens een uur meesporten. Er zijn verschillende activiteiten om aan deel te nemen, zoals kickboksen en voetbal, maar er staat bijvoorbeeld ook een PlayStation, vertelt Ben Ali.

Verschillende bekende namen uit de kickbokswereld hebben aangegeven mee te doen. Welke dat zijn, wordt later bekendgemaakt. “Voor 25 euro kan iemand zich inschrijven voor een seminar bij een van de deelnemende toppers. We zijn nog in gesprek met een aantal sporters, artiesten en organisaties."

De 24-uurs sportactie wordt van 30 september tot en met 1 oktober gehouden in de Ben Ali Gym in Noord-Scharwoude. "We hopen dat mensen uit de omgeving zo een steentje willen bijdragen."